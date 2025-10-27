;

VIDEO. “¿Jugar el Mundial 2026? Todavía no lo sé”: Messi preocupa a Argentina a menos de un año de la próxima Copa del Mundo

El ocho veces ganador del Balón de Oro puso en duda su presencia en la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Messi se encuentra en la etapa final de su impresionante carrera como futbolista, y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá parece ser el último gran torneo que el “10” podría disputar.

Pese a que la ilusión de todo el pueblo argentino es ver a la “Pulga” en el Mundial 2026 con la Albiceleste, este lunes el jugador de Inter Miami dejó un mensaje que preocupó a muchos al otro lado de la cordillera.

¿Jugar el Mundial 2026? Todavía no lo sé. Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección, si llego”, declaró el rosarino en una entrevista con NBC News.

“Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter, y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomaré una decisión. Obviamente tengo muchísimas ganas, porque es un Mundial”, agregó Lionel.

Ahora, para los argentinos solo queda esperar el cierre de la temporada y el inicio del 2026, aunque todo parece indicar que Messi sí jugará la próxima Copa del Mundo y seguirá siendo una pieza importante en el esquema de Lionel Scaloni.

