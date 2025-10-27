Lionel Messi se encuentra en la etapa final de su impresionante carrera como futbolista, y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá parece ser el último gran torneo que el “10” podría disputar.

Pese a que la ilusión de todo el pueblo argentino es ver a la “Pulga” en el Mundial 2026 con la Albiceleste, este lunes el jugador de Inter Miami dejó un mensaje que preocupó a muchos al otro lado de la cordillera.

“¿Jugar el Mundial 2026? Todavía no lo sé. Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección, si llego”, declaró el rosarino en una entrevista con NBC News.

“Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter, y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomaré una decisión. Obviamente tengo muchísimas ganas, porque es un Mundial”, agregó Lionel.

Ahora, para los argentinos solo queda esperar el cierre de la temporada y el inicio del 2026, aunque todo parece indicar que Messi sí jugará la próxima Copa del Mundo y seguirá siendo una pieza importante en el esquema de Lionel Scaloni.