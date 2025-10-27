Peso argentino abre la semana con alza tras victoria de Milei en las elecciones legislativas

Este lunes el peso argentino abrió con una fuerte apreciación frente al dólar tras el contundente triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término en Argentina.

En apenas media hora de operaciones, la ola vendedora hacía subir la moneda 9,5%, respecto a la previa de los comicios.

La cotización enfría una corrida cambiaria apenas contenida con el millonario respaldo financiero anunciado por el gobierno de Estados Unidos, que el presidente Donald Trump había condicionado a un triunfo electoral de su aliado .

Acciones argentinas trepan en Wall Street

En el Banco Nación el peso argentino cotizaba a las 13:30 horas (hora local) a 1.370 pesos por dólar estadounidense, frente a los 1.515 del cierre del viernes.