Peso argentino abre la semana con alza tras victoria de Milei en las elecciones legislativas
El peso argentino registró una fuerte subida frente al dólar y las acciones argentinas treparon en Wall Street.
Este lunes el peso argentino abrió con una fuerte apreciación frente al dólar tras el contundente triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término en Argentina.
En apenas media hora de operaciones, la ola vendedora hacía subir la moneda 9,5%, respecto a la previa de los comicios.
Revisa también
La cotización enfría una corrida cambiaria apenas contenida con el millonario respaldo financiero anunciado por el gobierno de Estados Unidos, que el presidente Donald Trump había condicionado a un triunfo electoral de su aliado.
Acciones argentinas trepan en Wall Street
En el Banco Nación el peso argentino cotizaba a las 13:30 horas (hora local) a 1.370 pesos por dólar estadounidense, frente a los 1.515 del cierre del viernes.
Asimismo, las acciones de las empresas argentinas que se cotizan en la Bolsa de Nueva York suben este lunes con fuerza, en una positiva reacción de los inversores de Wall Street al triunfo del partido de Javier Milei.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.