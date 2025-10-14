Trump tras confirmar swap de US$20 mil millones para Argentina: “Si Milei no gana, no seremos igual de generosos”
El apoyo de EE.UU. queda atado al 26 de octubre; bonos argentinos caen y crece el riesgo político ante la cláusula electoral.
“Si Milei no gana, no seremos igual de generosos con Argentina”. Con esa frase, el presidente de EE.UU., Donald Trump, condicionó abiertamente el respaldo financiero y político de Washington a la continuidad del mandatario argentino Javier Milei tras las elecciones del 26 de octubre. El mensaje llegó tras una reunión en la Casa Blanca y después de que EE.UU. anunciara un swap de divisas por US$20.000 millones para apuntalar la economía argentina. Trump incluso se mostró “abierto” a un acuerdo de libre comercio “con rapidez”, pero advirtió: “Si un socialista o un comunista gana, te sientes distinto a la hora de invertir”.
El apoyo es oxígeno para Milei en plena recta final, con reservas exiguas, peso presionado y un Congreso en disputa que definirá el margen de maniobra para sus reformas estructurales hasta 2027. El propio Milei celebró que el swap abre “una ruta para transitar tranquilos” y “demostrar al mundo que las ideas de libertad funcionan”. Pero el condicional de Trump introduce ruido: la “generosidad” de EE.UU. dependería del resultado en las urnas, un dato que los mercados leyeron como riesgo político inmediato.
La reacción fue instantánea: mientras los operadores esperaban detalles de un eventual pacto comercial o del esquema de asistencia, se encontraron con una amenaza reputacional si Milei no retiene el poder. Resultado: bonos bajo ley NY cayeron hasta 7% y el S&P Merval pasó de terreno positivo a negativo en minutos. La señal para los inversores es clara: el ancla externa no está garantizada si vuelve el peronismo (al que Trump asimila a “socialista” o “comunista”), lo que agranda la prima de riesgo ante un eventual Congreso adverso.
Revisa también:
Tampoco están del todo claras las condiciones. La Casa Blanca ha deslizado exigencias: tomar distancia de China, abrir proyectos a empresas estadounidenses y acelerar inversiones en litio, energía, cobre y tierras raras. Milei, por su parte, prometió una “avalancha de dólares”. Es el segundo gran salvavidas de Trump a la Argentina en siete años (el primero, vía FMI en 2018 con Macri), aunque ahora el auxilio llega por Tesoro y con una cláusula política explícita: no habrá dinero si el huésped de la Casa Rosada no es de su agrado.
En lo inmediato, el condicionamiento electoral eleva la volatilidad y convierte la elección en un referéndum para el andamiaje financiero externo. Si Milei gana, la alianza Washington–Buenos Aires podría acelerar flujos e inversiones; si pierde, los mercados descuentan un escenario de “menos generosidad”, más incertidumbre y un lunes posterior difícil de pronosticar.
