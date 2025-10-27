;

PDI desarticula organización criminal dedicada a la facilitación de prostitución: hay 47 víctimas que eran explotadas

En un operativo se allanaron 14 inmuebles de Arica e Iquique, donde detuvieron a cuatro personas y se incautaron $138 millones en efectivo.

Ruth Cárcamo

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una organización criminal dedicada a la facilitación de la prostitución en las ciudades de Arica e Iquique, en la que identificaron a 47 víctimas.

Esto se da en el marco de una investigación de larga data, a manos de la Fiscalía de Arica, que permitió establecer que dicha organización promovía y facilitaba la entrada al país de mujeres bolivianas para ejercer la prostitución.

Lo anterior llevó a que se realizara un operativo que consideró el allanamiento de 14 inmuebles: 12 en Arica y 2 en Iquique, donde se detuvo a cuatro personas. A ellos se suma un quinto imputado por tráfico de drogas.

47 víctimas

El prefecto inspector de la PDI José Contreras informó que hay “47 víctimas de nacionalidad boliviana que eran explotadas sexualmente por sujetos de su misma nacionalidad”.

Por su parte, el fiscal Mario Carrera comunicó que “se incautaron $138 millones en efectivo, en una operación que evidentemente nos da cuenta de que había mucho más dinero circulando”.

Esta mañana cuatro de los detenidos fueron formalizados por asociación criminal, lavado de activos y facilitación de la prostitución, quedando todos con arresto domiciliario total.

