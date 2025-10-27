;

Old Mackayans se queda con el título de la Asociación de Rugby de Santiago

El elenco viñamarino rompió una sequía de 11 años sin títulos tras vencer a COBS.

Carlos Madariaga

Old Mackayans se queda con el título de la Asociación de Rugby de Santiago

Old Mackayans se queda con el título de la Asociación de Rugby de Santiago / Pauli

El pasado fin de semana se resolvió la final de ARUSA, la Asociación de Rugby de Santiago, uno de los torneos más tradicionales de la especialidad.

En el Old Grangonian Club, con cerca de 4.000 personas en las tribunas, Old Mackyans se consagró como el monarca.

Todo luego de imponerse por 26-20 en la final a Craighouse Old Boys (COBS), cuestión que le permitió al elenco de Viña del Mar ganar un título tras 11 años de sequía.

La campaña del campeón tuvo, según su capitán Joaquín Troncoso, un punto de inflexión tras la semifinal perdida en 2021 y los ajustes de los últimos dos años con la llegada del cuerpo técnico actual.

La respuesta fue profesionalizar hábitos dentro del amateurismo: orden en la semana, exigencia física y claridad en los roles. “La primera es un espejo de toda la institución y nosotros somos el resultado de la infinita gente que trabaja por nosotros”, subrayando el vínculo con las divisiones menores y con las familias que sostienen el día a día del club.

Todo en una jornada donde también se desarrolló un homenaje, durante el entretiempo, a Los Cóndores por su segunda clasificación seguida a un Mundial de Rugby.

