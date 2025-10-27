Ni el baño, ni la cama: el lugar clave de la casa que hay que limpiar para evitar 1 de cada 5 infecciones urinarias / Peter Dazeley

La película viscosa que recubre la carne cruda es un “hábitat privilegiado” para microbios y podría estar detrás de una fracción relevante de infecciones del tracto urinario (ITU), sugiere un nuevo estudio de la Universidad George Washington (GW).

“Las infecciones del tracto urinario se han considerado durante mucho tiempo un problema de salud personal, pero nuestros hallazgos sugieren que también son un problema de seguridad alimentaria”, afirmó para ScienceAlert el microbiólogo Lance Price (GW).

El equipo, liderado por la bioinformática Maliha Aziz, comparó más de 5.700 genomas de Escherichia coli obtenidos entre 2017 y 2021 en dos fuentes: pacientes con ITU y carnes de venta minorista. El análisis reveló que hasta el 20% de las cepas que causan ITU coincidían con cepas de E. coli conocidas por transmitirse en alimentos y de origen animal. “Las tasas de contaminación fueron más altas en avícolas, especialmente pavo, lo que sugiere que estos productos pueden representar el mayor riesgo de infección”, escriben los autores.

El riesgo tampoco se distribuye de forma pareja: vivir en barrios de bajos ingresos se asoció con un 60% más de probabilidad de padecer una ITU vinculada a alimentos. “Su riesgo de infección no debería depender de su código postal”, subrayó Price, quien llamó a invertir “más, y no menos” en los determinantes sociales de la salud. Los investigadores sospechan que el patrón se repite a nivel nacional (el trabajo se realizó en California) y piden estudios adicionales para mapear otras vías de exposición.

Cómo reducir el riesgo en la cocina

Los autores, en línea con el USDA, recomiendan:

Mantener carnes y aves selladas al comprar y separadas de otros alimentos.

al comprar y de otros alimentos. Preparar la carne al final y usar tabla exclusiva para crudos.

y usar para crudos. No lavar la carne cruda.

la carne cruda. Lavarse las manos con jabón 20 segundos tras manipularla.

con jabón tras manipularla. Cocción segura con termómetro: 74 °C pollo, 71 °C carnes molidas (hamburguesas), 63 °C otras carnes.

El estudio, publicado en mBio, abre una nueva vía de prevención: mejorar prácticas de inocuidad en el hogar y en la cadena alimentaria podría ayudar a disminuir no solo gastroenteritis, sino también ITU recurrentes en mujeres y poblaciones vulnerables.