Tu cerebro decide qué comer antes de que tú lo sepas, según nuevo estudio

Los científicos planean extender la investigación a otros sentidos, como el olfato y el oído.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT

Un grupo de científicos de la Universidad de Melbourne y la Universidad de Western Sydney descubrió que el cerebro toma decisiones alimentarias de forma automática, incluso antes de que lo notemos.

El estudio, publicado en Appetite y explicado en The Conversation, mostró que el cerebro evalúa la salud, el sabor y las calorías de un alimento en solo 200 milisegundos después de verlo.

La información sobre los alimentos se procesa casi instantáneamente en el cerebro, mucho antes de que la persona sea consciente de lo que está observando”, detallaron los autores.

Así funciona el proceso

Los investigadores analizaron la actividad cerebral de voluntarios mediante electroencefalografía (EEG) mientras observaban imágenes de distintos alimentos: frutas, carnes, snacks y dulces.

Los resultados mostraron que el cerebro refleja señales distintas según qué tan saludable o apetitoso se percibe un alimento, influyendo en nuestras elecciones sin que lo notemos.

Sorprendentemente, la investigación también descubrió que el cerebro detecta antes si un alimento es saludable que su sabor, contradiciendo estudios anteriores.

Según el estudio, estas reacciones ocurren antes de cualquier razonamiento consciente, lo que explica por qué muchas veces elegimos comida rápida o ultraprocesada de forma impulsiva.

El equipo sugiere que entrenar la atención hacia lo saludable —por ejemplo, destacando imágenes de alimentos naturales en supermercados o aplicaciones— podría ayudar a mejorar la alimentación cotidiana.

