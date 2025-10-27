Cáncer de colon en jóvenes: el síntoma que ignoró una mujer de 24 años antes del diagnóstico en etapa 3 / Mario Andrés Vergara Escobar

Meagan Meadows, una recién graduada de 24 años de Temecula (California), ignoró por meses la sangre en sus deposiciones pensando —como le dijeron familiares y amigos— que “no había nada de qué preocuparse” y que se trataba de hemorroides. En febrero de 2025 consultó a su médica de cabecera, quien “no estaba preocupada”, pero solicitó exámenes de sangre y un escáner que resultaron normales. Aun así, la derivó a gastroenterología.

En abril, el especialista indicó una colonoscopia. “El médico estaba en shock total” al hallar una gran masa en el colon, relató Meagan. Tras nuevos exámenes, tres días después recibió el diagnóstico: cáncer de colon. En junio de 2025 fue operada para extirpar el tumor, 25 cm de colon y 20 ganglios linfáticos.

“Se me hundió el corazón cuando me dijeron que mi cáncer estaba en etapa tres. Cuando me dijeron que siete ganglios linfáticos eran cancerosos, me quedé atónita. No esperaba que fuera tan grave”, cita el The New York Post.

La joven admite que estuvo a punto de cancelar la cita con el gastroenterólogo porque “los resultados estaban bien”. “El único síntoma que tuve fue sangre en las heces… Esperé, pero cada vez que iba al baño estaba allí”. Tras la cirugía, comenzó seis meses de quimioterapia: “El tratamiento ha sido difícil, se vuelve mucho más difícil cada vez que voy. Se necesita mucha fuerza de voluntad para volver cada vez”.

Meagan describe el impacto emocional del diagnóstico: “Durante todo el viaje a casa les dije a mis padres que no quería morir… Fue muy aterrador pasar de ser una joven normal de 24 años a saber que la muerte era una posibilidad a mi edad”. Sus cercanos iniciaron una campaña en GoFundMe para ayudar a costear los gastos médicos.