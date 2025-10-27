Donald Trump celebra el “fin de la guerra” entre consolas con una particular imagen

En un giro inesperado y viral, Donald Trump se pronunció sobre el duro y competitivo mercado de los videojuegos, celebrando el “fin de la guerra” entre consolas.

A través de X, desde la Casa Blanca compartieron una imagen muy particular en la que se puede ver al presidente de Estados Unidos con una referencia a un clásico videojuego.

En la ilustración vemos al mandatario con la armadura del Jefe Maestro de Halo, con su espada de energía y saludando a la bandera con la Mansión Ejecutiva de fodo.

La particular publicación llegó luego de que GameStop diera por finalizada la denominada “guerra” entre PlaysTation y Xbox. Esto, debido a que el remake de Halo también llegará a PS5.

Desde la administración de EE. UU., la reacción fue inmediata, respondiendo directamente al anuncio de la firma. Además, destacan que la buena noticia se haya dado durante su mandato.

Tras lo sucedido, el precio de las acciones de GameStop saltó un 7,4 %, hasta situarse en US$ 25,03 en la preapertura del mercado, siendo impulsado por este anuncio con tono distendido y la reacción del propio Trump.

Por otra parte, en lo que respecta al mercado gamer, hay que recordar que Microsoft ha señalado públicamente que su mayor rival ya no es Sony o Nintendo, sino otras formas de entretenimiento digital como redes sociales o el cine.

Una guerra que aún no termina

Por más que la tienda haya anunciado el “fin de la guerra” de consolas, lo cierto es que se trata de algo sin peso oficial, ya que por el momento no se han hecho anuncios ni declaraciones concretas de ninguna compañía.

En definitiva, la competencia entre plataformas no desaparece de inmediato. Al hablar de su fin, se apela más bien a una forma estilizada de comentar que, hoy en día, esas batallas se dan en otro escenario.

Por otra parte, hay que destacar una vez más la interacción oportuna que proponen desde la Casa Blanca, haciendo que la imagen de Donald Trump esté presente más allá de las fronteras políticas.