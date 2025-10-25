Era insostenible: Mauricio Larriera habría renunciado a la banca de Everton de Viña del Mar / Nicolás Agüero/ Agencia Uno

Después de 22 partidos, la tortura para los hinchas ‘ruleteros’ termina. Luego de solo dos victorias en las últimas 10 presentaciones, Mauricio Larriera, DT de Everton, renunció a la banca viñamarina.

El adiestrador argentino, según información del medio Golazo FM, presentó su renuncia a la banca ‘ruletera’, la que fue aceptada por el Grupo Pachuca.

La decisión radica en la racha negativa que los tiene peleando el descenso, todo acrecentado luego de la dura caída ante Palestino el pasado viernes en La Cisterna.

Everton está en la posición 13 con 22 puntos, a solo dos unidades del descenso, que en este momento está en manos de Unión Española. Sin embargo, el cuadro viñamarino tiene un partido pendiente ante la Universidad de Chile.

En tanto, Larriera, desde que arribó a Everton, sumó 22 encuentros dirigidos, de los cuales ganó solo 7, empató 5 y perdió 10, esto entre la Liga de Primera y la Copa Chile.

Según el citado medio, Gustavo Dalsasso y Julio Barroso, cerrarían la temporada como dupla técnica interina.