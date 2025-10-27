Incautan 400.000 huevos contrabandeados desde Bolivia y se encienden las alarmas por amenazas sanitarias

Las autoridades nacionales incautaron 400.000 unidades de huevos que intentaban ingresar de contrabando desde Bolivia, siendo un escenario que ha ido tomando fuerza en los últimos meses.

Y es que el precio de este alimento ha tenido un aumento sostenido, impulsando a algunos compradores a buscar opciones económicas, motivando el crecimiento del mercado ilícito.

Según las estimaciones que manejan las autoridades, se proyecta que de aquí a fin de año las unidades incautadas superen incluso las 2 millones, reflejando la expansión de esta actividad.

Sin embargo, más allá de las faltas que esto pueda tener en materia legal y comercial, se encienden las alarmas por un tema sanitario que representan los huevos en mal estado.

De acuerdo a las investigaciones focalizadas, reportes oficiales y evidencia en cada intervención, la mayoría de estos cargamentos ingresa al país en camiones que no cumplen con medidas sanitarias básicas ni portan documentación que acredite su origen y condiciones de transporte.

Esa falta de trazabilidad y de controles eleva el riesgo de que los huevos estén en mal estado o contaminados por patógenos como Salmonella.

Francisca Peña, académica de Nutrición de la Universidad Mayor, advirtió a CHV Noticias que estas enfermedades “podrían generar riesgos a poblaciones vulnerables” de forma más aguda que al general de los consumidores.

“Se trata de infecciones gastrointestinales que se caracterizan por dolor abdominal intenso, vómitos y diarrea; en grupos vulnerables pueden derivar en deshidratación severa, hospitalización e incluso mortalidad”, comentó.

Bajo este contexto, los especialistas hacen un llamado a la población: comprar en comercios establecidos y evitar dejarse guiar únicamente por precios bajos cuando no existe información sobre la procedencia del producto.

¿Cómo identificar un huevo en mal estado? La académica detalló algunos indicios útiles para consumidores.

La llamada “prueba del flotado” puede dar pistas: con el paso del tiempo los huevos van generando una bolsa de aire interior; al aumentar esa cámara, el huevo tiende a flotar y se vuelve más susceptible a estar dañado.

Revisar la cáscara: huevos con fisuras, con restos de plumas, sangre o mugre evidente deben ser desechados.

Esto se suma a la forma más fácil y evidente como el olor y textura: un olor desagradable o una yema/ clara de apariencia anormal son señales de alarma.