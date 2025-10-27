;

Cobros extra en cuentas de la luz: Generadoras niegan “acuerdo” con el gobierno y hablan de decisión propia

Álvaro García informó reintegros en seis meses; el gremio sostiene que fue una decisión autónoma del sector y no fruto de una negociación.

Mario Vergara

07, JULIO,2014/ CONCEPCIÓN.Las empresas generadoras transportan la energía con una potencia de 220 mil y 500 mil volts hasta las Subestaciones de Enlace de las empresas distribuidoras, ahí es transformada y baja a 110 mil voltios. Desde las Subestaciones de Enlace la energía es transportada por una red de Líneas de Alta Tensión a otras subestaciones, llamadas Receptoras.La imagen corresponde a la subestación Andalien de Concepción. Foto : VÍCTOR SALAZAR M./ AGENCIAUNO.

07, JULIO,2014/ CONCEPCIÓN. Las empresas generadoras transportan la energía con una potencia de 220 mil y 500 mil volts hasta las Subestaciones de Enlace de las empresas distribuidoras, ahí es transformada y baja a 110 mil voltios. Desde las Subestaciones de Enlace la energía es transportada por una red de Líneas de Alta Tensión a otras subestaciones, llamadas Receptoras.La imagen corresponde a la subestación Andalien de Concepción. Foto : VÍCTOR SALAZAR M./ AGENCIAUNO.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó este lunes que el Gobierno alcanzó un entendimiento para restituir los cobros en exceso vinculados al error en el informe preliminar de precios de nudo promedio. “Ya tenemos un acuerdo con las generadoras, que se suma al acuerdo ya logrado con una empresa de transmisión (Transelec), que va a permitir devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que había sido cobrado en exceso”, señaló.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía, la restitución será de $2.000 mensuales durante seis meses ($12.000 en total) para cada hogar. El pago se aplicará en las cuentas dentro del próximo período de fijación tarifaria, de enero a junio.

La versión del Ejecutivo fue matizada por la industria de generación. El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, afirmó que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el Gobierno. “Lo que hemos comunicado corresponde a la decisión que tomó el directorio de Generadoras de Chile, de manera autónoma, apenas se detectó el error en el informe preliminar de precios de nudo promedio”, indicó.

Revisa también:

ADN

Charme añadió que la prioridad del sector es que el proceso se ejecute “con responsabilidad y dentro del marco legal”. Según el gremio, la industria manifestó su disposición a corregir el error tarifario que —remarcan— “fue cometido por la autoridad y no por las empresas de generación”.

En lo operativo, el Ministerio de Energía sostuvo que la modalidad de devolución replicará el cobro en exceso, incorporando los ajustes correspondientes en las boletas del periodo definido. La cartera enfatizó que el esquema no altera el resto de los componentes tarifarios ni la continuidad del suministro.

Auditoria en curso

Desde el Gobierno destacaron la celeridad del proceso y subrayaron que la auditoría a la Comisión Nacional de Energía (CNE) continúa su curso. En paralelo, el Ejecutivo anunció un grupo de trabajo para proponer perfeccionamientos al marco regulatorio eléctrico, con foco en trazabilidad de cálculos y mecanismos de corrección.

Con las posturas sobre la mesa, el foco quedará puesto en la implementación efectiva del reintegro en las cuentas de luz y en la definición jurídica de si existió o no un pacto formal entre las partes o, como sostiene el gremio, una decisión unilateral de la industria de generación para materializar la devolución.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad