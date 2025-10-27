Hombre de 40 años muere tras ser atacado por un grupo de tiburones “inofensivos”

Un hombre de 40 años perdió la vida tras ser atacado por un grupo de tiburones areneros (Carcharhinus obscurus) frente a las costas de Hadera, en el mar Mediterráneo, Israel.

El buceador se encontraba a unos 100 metros de la costa grabando con su cámara GoPro cuando los animales lo mordieron, provocando su muerte.

Según el análisis de los investigadores Eric Clua (Universidad de París) y Kristian Parton (Universidad de Exeter), publicado en Science Alert, se trata del primer registro fatal de esta especie hacia un ser humano.

Una cámara que desató el caos

Los científicos creen que la cámara del buceador emitía señales electromagnéticas que atrajeron la curiosidad de los tiburones.

Uno de ellos habría mordido el dispositivo, y en medio del pánico y la sangre, se desencadenó un ataque colectivo.

“Los testigos escucharon gritar: ‘Ayuda... me están mordiendo’, antes de que desapareciera entre el agua teñida de rojo”, relataron los investigadores.

El área donde ocurrió el incidente alberga grupos inusualmente grandes de tiburones areneros, atraídos por el agua cálida que libera la planta desalinizadora Orot Rabin.

Al respecto, Clua y Parton advirtieron que la interacción constante con buzos y turistas puede estar modificando su conducta:

“El aprovisionamiento artificial y la habituación han llevado a comportamientos como la mendicidad o la pérdida del miedo hacia los humanos”, señalaron.

Hasta ahora, el tiburón arenero —que puede medir más de tres metros y pesar 180 kilos— era considerado seguro para el buceo recreativo y clave para el ecoturismo.