;

Hombre de 40 años muere tras ser atacado por un grupo de tiburones “inofensivos”

Se trata del primer caso fatal de esta especie contra un ser humano.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Stephen Frink

Un hombre de 40 años perdió la vida tras ser atacado por un grupo de tiburones areneros (Carcharhinus obscurus) frente a las costas de Hadera, en el mar Mediterráneo, Israel.

El buceador se encontraba a unos 100 metros de la costa grabando con su cámara GoPro cuando los animales lo mordieron, provocando su muerte.

Según el análisis de los investigadores Eric Clua (Universidad de París) y Kristian Parton (Universidad de Exeter), publicado en Science Alert, se trata del primer registro fatal de esta especie hacia un ser humano.

Una cámara que desató el caos

Los científicos creen que la cámara del buceador emitía señales electromagnéticas que atrajeron la curiosidad de los tiburones.

Uno de ellos habría mordido el dispositivo, y en medio del pánico y la sangre, se desencadenó un ataque colectivo.

“Los testigos escucharon gritar: ‘Ayuda... me están mordiendo’, antes de que desapareciera entre el agua teñida de rojo”, relataron los investigadores.

El área donde ocurrió el incidente alberga grupos inusualmente grandes de tiburones areneros, atraídos por el agua cálida que libera la planta desalinizadora Orot Rabin.

Revisa también

ADN

Al respecto, Clua y Parton advirtieron que la interacción constante con buzos y turistas puede estar modificando su conducta:

“El aprovisionamiento artificial y la habituación han llevado a comportamientos como la mendicidad o la pérdida del miedo hacia los humanos”, señalaron.

Hasta ahora, el tiburón arenero —que puede medir más de tres metros y pesar 180 kilos— era considerado seguro para el buceo recreativo y clave para el ecoturismo.

ADN

Imagen referencial / by wildestanimal

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad