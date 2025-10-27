“Entrega a domicilio. Excelente servicio”: Delivery fue a dejar flores a un funeral y se cayó dentro de la fosa
El video tiene casi 70 millones de reproducciones en TikTok.
Un momento tragicómico.
Durante los últimos días se ha viralizado un video en el que un repartidor asiste a entregar flores en un funeral y termina adquiriendo más protagonismo del esperado.
En medio del momento solemne, ad portas de enterrar el ataúd, el joven cayó dentro de la fosa dejando atónitos a los asistentes.
Revisa también:
El registro fue publicado en TikTok por @zuly_DB y actualmente roza los 70 millones de reproducciones.
“Entrega a domicilio. Excelente servicio”, “Doble kill” y “Pasaron de llorar a reírse en en 1 segundo”, son algunos de los comentarios que aparecieron.
El video:
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.