“Entrega a domicilio. Excelente servicio”: Delivery fue a dejar flores a un funeral y se cayó dentro de la fosa

El video tiene casi 70 millones de reproducciones en TikTok.

Javier Méndez

Un momento tragicómico.

Durante los últimos días se ha viralizado un video en el que un repartidor asiste a entregar flores en un funeral y termina adquiriendo más protagonismo del esperado.

En medio del momento solemne, ad portas de enterrar el ataúd, el joven cayó dentro de la fosa dejando atónitos a los asistentes.

El registro fue publicado en TikTok por @zuly_DB y actualmente roza los 70 millones de reproducciones.

“Entrega a domicilio. Excelente servicio”, “Doble kill” y “Pasaron de llorar a reírse en en 1 segundo”, son algunos de los comentarios que aparecieron.

El video:

