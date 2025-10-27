“Entrega a domicilio. Excelente servicio”: Delivery fue a dejar flores a un funeral y se cayó dentro de la fosa

Un momento tragicómico.

Durante los últimos días se ha viralizado un video en el que un repartidor asiste a entregar flores en un funeral y termina adquiriendo más protagonismo del esperado.

En medio del momento solemne, ad portas de enterrar el ataúd, el joven cayó dentro de la fosa dejando atónitos a los asistentes.

El registro fue publicado en TikTok por @zuly_DB y actualmente roza los 70 millones de reproducciones.

“Entrega a domicilio. Excelente servicio”, “Doble kill” y “Pasaron de llorar a reírse en en 1 segundo”, son algunos de los comentarios que aparecieron.

El video: