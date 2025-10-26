;

“Dale pelao vo’ podí”: registran curiosa pelea callejera, con saxofonista tocando tema de Misión Imposible de fondo

El inesperado encuentro ocurrió en Los Andes.

Javier Méndez



Solo pasa en Chile.

Recientemente, se viralizó una curiosa pelea a puño limpio ocurrida en la comuna de Los Andes.

¿Los protagonistas? Dos conductores que sacaron a relucir su instinto animal en Chacay con Avenida Chacabuco.

Hubo golpes de puño que no llegaron a su objetivo y algunas patadas.

Otro conductor intentó intervenir, mientras que un limpiador de vidrios no sabía muy bien cómo reaccionar ante la inesperada rivalidad de los titanes.

“Dale, dale, dale pelao vo’ podí”, alentó uno de los testigos que grabó todo.

Quien no se quedó de brazos cruzados fue un saxofonista que precisamente actuaba en la esquina.

Al observar el encuentro, sacó a relucir sus dotes para interpretar el tema de la saga de películas Misión Imposible.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores.

El video:

