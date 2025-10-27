Encuentran cadáver de mujer en pleno centro de Santiago: habría caído desde un edificio
La Brigada de Homicidios de la PDI se trasladó al lugar para investigar las circunstancias de lo que ocurrió.
00:32
En horas de esta madrugada, se produjo el hallazgo de un cadáver perteneciente a una mujer en pleno centro de la comuna de Santiago, región Metropolitana.
De acuerdo a la información preliminar, la afectada habría caído desde un edificio residencial ubicado en calle San Martín, llegando a la esquina con la Alameda.
Personal de Carabineros llegó primero al lugar y constató la presencia del cadáver, por lo que resguardó el sitio del suceso, junto con cortar el tránsito.
Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando las circunstancias de lo que ocurrió con esta mujer hallada sin vida en Santiago.
