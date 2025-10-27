;

Encuentran cadáver de mujer en pleno centro de Santiago: habría caído desde un edificio

La Brigada de Homicidios de la PDI se trasladó al lugar para investigar las circunstancias de lo que ocurrió.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Encuentran cadáver de mujer en pleno centro de Santiago: habría caído desde un edificio

Encuentran cadáver de mujer en pleno centro de Santiago: habría caído desde un edificio

00:32

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En horas de esta madrugada, se produjo el hallazgo de un cadáver perteneciente a una mujer en pleno centro de la comuna de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, la afectada habría caído desde un edificio residencial ubicado en calle San Martín, llegando a la esquina con la Alameda.

Revisa también

ADN

Personal de Carabineros llegó primero al lugar y constató la presencia del cadáver, por lo que resguardó el sitio del suceso, junto con cortar el tránsito.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando las circunstancias de lo que ocurrió con esta mujer hallada sin vida en Santiago.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad