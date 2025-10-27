El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Encuentran cadáver de mujer en pleno centro de Santiago: habría caído desde un edificio

En horas de esta madrugada, se produjo el hallazgo de un cadáver perteneciente a una mujer en pleno centro de la comuna de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, la afectada habría caído desde un edificio residencial ubicado en calle San Martín , llegando a la esquina con la Alameda.

Personal de Carabineros llegó primero al lugar y constató la presencia del cadáver, por lo que resguardó el sitio del suceso, junto con cortar el tránsito.