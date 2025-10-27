;

Balacera deja a un hombre en riesgo vital en La Pintana: se percutaron más de 50 tiros

La víctima fue trasladada en estado crítico, mientras la PDI indaga un eventual ajuste de cuentas.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante la madrugada de este lunes, un hombre resultó herido de gravedad luego de una violenta balacera ocurrida en calle Ciudad de México, en la comuna de La Pintana, donde se habrían efectuado más de cincuenta disparos.

Revisa también:

ADN

En concreto, el conductor de un automóvil fue atacado y, posteriormente, trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se encuentra en estado crítico, con riesgo vital.

Adicionalmente, de manera preliminar, se reportó que una mujer habría resultado herida grave en el mismo ataque armado, aunque por ahora se desconoce su paradero.

En el lugar trabaja la Brigada de Homicidios de la PDI, en coordinación con el Equipo ECOH del Ministerio Público, para determinar las circunstancias del ataque y el eventual vínculo con organizaciones criminales.

