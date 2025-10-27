;

Detectives de la PDI balean a hombre que atacó carro policial con un piedrazo: está en riesgo vital

El sujeto se encuentra en un recinto asistencial.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Personal especializado de Carabineros se encuentra investigando el caso de un hombre que fue baleado en el centro de Santiago tras lanzar una piedra a un vehículo de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho se produjo en horas de la madrugada de este lunes en el sector de San Isidro cuando, por causas que se investigan, el sujeto atacó el automóvil policial.

Desde el interior del carro policial se realizaron al menos un disparo, lo que terminó con esta personar en riesgo vital.

Los propios detectives de la institución trasladaron a la víctima hasta la exPosta Central, donde se encuentra siendo atendido.

El trabajo investigativo por este caso lo están realizando personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

