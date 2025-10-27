“El distanciamiento ha sido demasiado grande”: el plan de Harold Mayne-Nicholls para que el fútbol sea seguro y cercano a la comunidad

El candidato presidencial independiente y expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, expuso su visión sobre cómo el deporte puede contribuir a la seguridad y al desarrollo de los jóvenes en Chile.

Según el exdirigente, es fundamental “recuperar las esquinas”, llevando actividades a los lugares donde actualmente predomina la delincuencia.

Mayne-Nicholls destacó, en conversación con CNN, la importancia del deporte de alto rendimiento y la inclusión temprana: “No es digno ver a esos chicos o esas chicas con un tarrito pidiendo monedas para ir a representar a Chile a una competencia porque no están incluidos. Ahí tenemos que hincarle el diente”.

Además, señaló que la formación debe abarcar desde los 2 hasta los 8 años, pasando por colegios y clubes, para fortalecer las bases del deporte.

Eliminar elementos de animación

Respecto a la violencia en los estadios, el candidato propuso eliminar elementos de animación que centralizan el control de las barras bravas: “Se acaban los bombos, se acaban los elementos de animación, se acaban los lienzos, por ningún motivo una bengala, un petardo siquiera. Así, no va a haber un jefe, el apoyo va a ser espontáneo”.

En cuanto a las sociedades anónimas deportivas, Mayne-Nicholls valoró los avances en la regularidad de pagos a jugadores, pero criticó el distanciamiento con la comunidad.

“El distanciamiento entre muchas sociedades anónimas y la comunidad que alberga este club ha sido demasiado grande, demasiado brusco y en algunos casos tan violento que le han cambiado hasta la insignia a los clubes”, destacó.