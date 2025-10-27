;

El campeón vigente tendrá una ruta larga: quedaron definidos los clasificados a la postemporada de la Liga Nacional de Básquetbol

Con el cierre de la fase regular, quedaron definidos los cuatro elencos que avanzaron ya a playoffs y los otros ocho que buscarán su espacio a través del play-in.

Carlos Madariaga

El pasado fin de semana terminó de disputarse la fase regular del torneo de Transición de la Liga Nacional de Básquetbol.

Por el lado de la zona centro, Colegio Los Leones mantuvo su invicto tras los 10 partidos, asegurando su paso a las semifinales de los playoffs.

Los otros que lograron su paso directo a la postemporada fueron los integrantes de Universidad Católica, aun cuando perdieron 69-78 con los “felinos” y 68-75 ante Municipal Puente Alto.

La gran sorpresa se produjo en la zona sur, donde el actual campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, Universidad de Concepción, quedó fuera de playoffs tras caer 74-82 ante Español de Osorno y deberá jugar el play-in, donde quedó emparejado con ABA Ancud.

De aquel sector, los que avanzaron a semifinales directamente son el Club Deportivo Valdivia y Español de Osorno.

En cuanto al play-in, donde avanzan quienes se ubican entre el tercero y sexto puesto, serán llaves al mejor de tres partidos. Por la zona centro, los choques serán Colo Colo vs. Boston College y Municipal Puente Alto vs Español de Talca; y por la zona sur, los duelos, además del de Universidad de Concepción ante ABA Ancud, tendrán a Las Ánimas de Valdivia ante Puerto Varas Basket.

