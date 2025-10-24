Revolucionó el cine de terror y ahora llega al mercado gamer: mira el tráiler de este aterrador videojuego que promete poner a temblar al público

El mundo de los videojuegos se mantiene en un constante y meteórico crecimiento, ampliando cada vez más frentes y llegando a una mayor cantidad de público a nivel global.

Uno de los aspectos más significativos, y que revoluciona la industria del entretenimiento, es cuando llegan franquicias provenientes de otros formatos, como la industria cinematográfica.

Bajo este contexto, próximamente llegará un juego muy interesante basado en un clásico del cine de terror que marcó tendencia en sus años y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva.

Se trata nada más y nada menos que de Actividad paranormal, cuya primera entrega llegó en el año 2007 y se mantuvo vigente hasta el 2021 con historias principales.

Bajo el título de Paranormal Activity: Threshold, llega este proyecto desarrollado por DarkStone Digital y producido por DreadXP junto a Paramount Pictures. La idea es trasladar el horror en formato ‘found footage’ al terreno interactivo.

En el videojuego, siendo nosotros los protagonistas, nos encontramos atrapados en una casa encantada que oculta algo mucho más oscuro que simples apariciones.

El juego incorporará un sistema llamado Haunt System, que modifica la intensidad y el tipo de sustos de manera dinámica, adaptándose al comportamiento de cada jugador. Es decir, ningún recorrido será igual al anterior: lo que uno hace (o deja de hacer) determinará la clase de horror que se desata en su entorno.

Con un nuevo adelanto, se nos presenta una estética idéntica a la de las películas, simulando un estilo de grabación casera, explorando en medio de una atmósfera tensa, angustiante y terroríficamente hostil.

Una de las voces del tráiler adelanta una frase casi irónica: “¡La única casa que podemos pagar!”, resignado a quedarse en el lugar antes de que todo se vuelva pesadilla.

DarkStone Digital, conocido por su habilidad para crear experiencias psicológicas y grotescas con recursos limitados, parece el socio perfecto para este proyecto. Además, su anterior título, The Mortuary Assistant, se volvió viral entre los streamers y fanáticos del terror, gracias a su atmósfera perturbadora y a los sustos impredecibles, algo que esperan repetir.

En Threshold, el estudio promete expandir esa fórmula con una narrativa ramificada, múltiples líneas temporales y finales diferentes, lo que refuerza la idea de una experiencia verdaderamente personalizada.

Por ahora, no hay una fecha exacta de lanzamiento, pero el título está previsto para 2026 y ya puede añadirse a la lista de deseados en Steam. Será compatible con PC y consolas, aunque los detalles sobre plataformas específicas aún no han sido confirmados.