Tras arduas negociaciones: Donald Trump estaría dispuesto a eliminar los aranceles a Brasil

Tras una reunión en Malasia entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Washington parece haber dado un giro de 180 grados para apostar por una nueva estrategia comercial con Brasil.

“Creemos que, a largo plazo, a Brasil le conviene convertir a Estados Unidos en su principal socio comercial en lugar de China”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, desde Malasia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, informó al diario brasileño O Globo que ya se ha elaborado “un calendario de reuniones” y que, en “pocas semanas”, se alcanzaría un acuerdo comercial .

Pero Estados Unidos está muy lejos de convertirse en el socio comercial más importante de Brasil. Según datos oficiales, el año pasado, el volumen comercial entre ambos países apenas alcanzó 84 mil millones de dólares estadounidenses.