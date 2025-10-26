;

Trabajador muere tras caer desde un andamio en plena obra en el centro de Santiago

El accidente ocurrió la tarde del sábado en calle Monjitas, cuando un trabajador de 40 años cayó desde unos 20 metros de altura mientras realizaba labores en un andamio.

Verónica Villalobos

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Santiago

Un trabajador de la construcción falleció la tarde de este sábado luego de caer desde aproximadamente 20 metros de altura mientras realizaba labores sobre un andamio en una obra ubicada en calle Monjitas, en pleno centro de Santiago.

Según los primeros antecedentes, el hombre, de 40 años y nacionalidad chilena, perdió la vida de forma inmediata tras precipitarse a una zanja. Vecinos del sector relataron haber escuchado dos fuertes ruidos alrededor de las 12:10 horas, sin imaginar que se trataba de un accidente fatal.

Revisa también

ADN

De acuerdo con la Policía de Investigaciones, el trabajador se encontraba utilizando su arnés de seguridad, el cual se habría cortado tras el derrumbe de una aleta que sostenía la estructura.

“Se desarrollaron diversas diligencias y peritajes para esclarecer el hecho ocurrido al interior del sitio”, informó el inspector Joaquín Sotomayor, de la Brigada de Homicidios Centro-Norte de la PDI, que trabaja junto al Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística para determinar las causas exactas del accidente.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad