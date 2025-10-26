Trabajador muere tras caer desde un andamio en plena obra en el centro de Santiago

Santiago

Un trabajador de la construcción falleció la tarde de este sábado luego de caer desde aproximadamente 20 metros de altura mientras realizaba labores sobre un andamio en una obra ubicada en calle Monjitas, en pleno centro de Santiago.

Según los primeros antecedentes, el hombre, de 40 años y nacionalidad chilena, perdió la vida de forma inmediata tras precipitarse a una zanja. Vecinos del sector relataron haber escuchado dos fuertes ruidos alrededor de las 12:10 horas, sin imaginar que se trataba de un accidente fatal.

De acuerdo con la Policía de Investigaciones, el trabajador se encontraba utilizando su arnés de seguridad, el cual se habría cortado tras el derrumbe de una aleta que sostenía la estructura.

“Se desarrollaron diversas diligencias y peritajes para esclarecer el hecho ocurrido al interior del sitio”, informó el inspector Joaquín Sotomayor, de la Brigada de Homicidios Centro-Norte de la PDI, que trabaja junto al Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística para determinar las causas exactas del accidente.