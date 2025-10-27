Copa Sudamericana, revanchas de semifinales 2025: dónde, cuándo y cómo ver los partidos en vivo, en directo, online y en TV / Buda Mendes

Así como en Copa Libertadores, esta semana será de definiciones en la Copa Sudamericana. La otra mitad de la gloria continental, define a sus finalistas camino al duelo decisivo en Asunción.

Todo comenzará este martes 28 de octubre en Brasil. Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen al primer finalista con el antecedente del 1-1 de la semana pasada en Ecuador.

El rival de esa llave, se conocerá el jueves 30. En Buenos Aires, Lanús y la Universidad de Chile se miden en un partidazo, teniendo en cuenta el choque de ida, que finalizó 2-2 en el Estadio Nacional.

Copa Sudamericana, semifinales: en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos por las revanchas de semifinales del torneo los podrás escuchar y seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, y DirecTV.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 28 de octubre

21:30 hrs | Atlético Mineiro (1) vs. (1) Indep. del Valle | Estadio Arena MRV

Jueves 30 de octubre