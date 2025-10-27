;

PREVIA. Copa Sudamericana, revanchas de semifinales 2025: dónde, cuándo y cómo ver los partidos en vivo, en directo, online y en TV

Con la Universidad de Chile como protagonistas, el torneo busca esta semana a sus finalistas para tomar la corona que deja vacante Racing.

Gonzalo Miranda

Así como en Copa Libertadores, esta semana será de definiciones en la Copa Sudamericana. La otra mitad de la gloria continental, define a sus finalistas camino al duelo decisivo en Asunción.

Todo comenzará este martes 28 de octubre en Brasil. Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen al primer finalista con el antecedente del 1-1 de la semana pasada en Ecuador.

El rival de esa llave, se conocerá el jueves 30. En Buenos Aires, Lanús y la Universidad de Chile se miden en un partidazo, teniendo en cuenta el choque de ida, que finalizó 2-2 en el Estadio Nacional.

Copa Sudamericana, semifinales: en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos por las revanchas de semifinales del torneo los podrás escuchar y seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, y DirecTV.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 28 de octubre

  • 21:30 hrs | Atlético Mineiro (1) vs. (1) Indep. del Valle | Estadio Arena MRV

Jueves 30 de octubre

  • 19:00 hrs | Lanús (2) vs. (2) Universidad de Chile | Estadio Ciudad de Lanús

