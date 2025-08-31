;

Francia ordena a los hospitales prepararse para una posible guerra antes de marzo de 2026

Entre las medidas, se contempla la integración del personal sanitario al Servicio de Salud del Ejército.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Kinga Krzeminska

El gobierno de Francia ha solicitado a sus hospitales y centros de salud que se preparen ante una eventual guerra en Europa, según documentos difundidos por la revista Le Canard Enchaîné.

La instrucción, firmada por la ministra de Trabajo y Salud, Catherine Vautrin, plantea escenarios de “gran compromiso” que podrían requerir la atención de miles de soldados heridos.

El documento, enviado a los directores de las agencias regionales de salud el pasado 18 de julio, contempla la creación de centros médicos estratégicamente ubicados.

Según el informe, entre 10.000 y 50.000 personas podrían requerir hospitalización por periodos de 10 a 180 días en caso de conflicto.

Además, el ministerio convocó al personal sanitario a integrarse al Servicio de Salud del Ejército.

La instrucción subraya que estas medidas buscan anticipar situaciones de crisis y concientizar sobre restricciones propias de un contexto bélico, como la escasez de recursos y el aumento de la demanda.

“En el contexto internacional que vivimos, es necesario anticipar las modalidades de apoyo sanitario en situaciones de conflicto de alta intensidad”, señala el texto.

Tras la filtración del documento, la ministra Vautrin declaró a BFMTV que se trata de una “medida de prevención” y no de una respuesta a una amenaza inmediata:

Es perfectamente normal que el país anticipe las crisis, las consecuencias de lo que está sucediendo. Esto forma parte de la responsabilidad de las administraciones centrales”, afirmó.

