Este miércoles 29 de octubre, Flamengo debe visitar a Racing de Avellaneda por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, pero un grave accidente puso todo en emergencia.

Un autobús con hinchas del “Mengão” que viajaban hacia Argentina volcó en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro.

Según información de G1, al menos 46 personas resultaron heridas producto del accidente: cuatro de ellas en estado grave, diez con lesiones moderadas y 32 con golpes leves.

Los reportes desde Brasil indican que el rápido accionar de los bomberos y los servicios de salud permitió que las personas más afectadas fueran asistidas y trasladadas a hospitales cercanos.

El propio Flamengo se pronunció a través de sus redes sociales sobre la situación, afirmando que “se ha puesto en contacto con el alcalde de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para la atención de los heridos”, publicaron en X (antesTwitter).

Veja o momento em que ônibus com mais de 40 torcedores do Flamengo derrapa e tomba na Via Dutra



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/j9y3aLKCOY — Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2025