VIDEOS Y FOTOS. Bus con hinchas de Flamengo que viajaba a Argentina volcó y dejó más de 40 heridos: algunos están graves

Los fanáticos del “Mengão” viajaban desde Río de Janeiro hacia Buenos Aires para las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda.

Javier Catalán

Foto: @altonoticias

Foto: @altonoticias

Este miércoles 29 de octubre, Flamengo debe visitar a Racing de Avellaneda por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, pero un grave accidente puso todo en emergencia.

Un autobús con hinchas del “Mengão” que viajaban hacia Argentina volcó en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro.

Según información de G1, al menos 46 personas resultaron heridas producto del accidente: cuatro de ellas en estado grave, diez con lesiones moderadas y 32 con golpes leves.

Los reportes desde Brasil indican que el rápido accionar de los bomberos y los servicios de salud permitió que las personas más afectadas fueran asistidas y trasladadas a hospitales cercanos.

El propio Flamengo se pronunció a través de sus redes sociales sobre la situación, afirmando que “se ha puesto en contacto con el alcalde de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para la atención de los heridos”, publicaron en X (antesTwitter).

