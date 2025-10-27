Este lunes por la noche, en el Estadio Nacional, la acción de la jornada 25 del Campeonato Nacional, torneo que tiene definido a su campeón, pero que aún restan muchas cosas por dilucidar.

Con 62 puntos, Coquimbo Unido será el campeón del fútbol chileno. El cuadro ‘pirata’ está a un solo punto de levantar la corona, dejando para el resto la lucha por el “Chile 2″ y los demás puestos de clasificación a torneos internacionales.

De momento, al cuadro nortino lo está acompañando la Universidad Católica (48 pts) a la Copa Libertadores 2026, mientras que O’Higgins (44 pts) iría a las fases previas del torneo.

Del cuarto al séptimo irán a la Copa Sudamericana: Audax Italiano (43 pts), Universidad de Chile (42 pts), Palestino (42 pts) y Cobresal (41 pts) estarían clasificando. Eso sí, los azules, tienen un partido menos ante Everton.

Finalmente, el descenso sigue en manos de Unión Española (20 pts) y un Deportes Iquique (15 pts) que, más comprometido con bajar a la B, no puede estar. Sin embargo, Deportes La Serena (24 pts), Deportes Limache (22 pts) y Everton (22 pts) no pueden cantar victoria.