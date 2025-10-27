CLASIFICACIÓN. Coquimbo será campeón, Deportes Iquique camino a la B: así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional
El cuadro nortino está a solo un partido de levantar la corona, mientras que los ‘dragones celestes’ cada vez ven más de cerca el descenso.
Este lunes por la noche, en el Estadio Nacional, la acción de la jornada 25 del Campeonato Nacional, torneo que tiene definido a su campeón, pero que aún restan muchas cosas por dilucidar.
Con 62 puntos, Coquimbo Unido será el campeón del fútbol chileno. El cuadro ‘pirata’ está a un solo punto de levantar la corona, dejando para el resto la lucha por el “Chile 2″ y los demás puestos de clasificación a torneos internacionales.
De momento, al cuadro nortino lo está acompañando la Universidad Católica (48 pts) a la Copa Libertadores 2026, mientras que O’Higgins (44 pts) iría a las fases previas del torneo.
Del cuarto al séptimo irán a la Copa Sudamericana: Audax Italiano (43 pts), Universidad de Chile (42 pts), Palestino (42 pts) y Cobresal (41 pts) estarían clasificando. Eso sí, los azules, tienen un partido menos ante Everton.
Finalmente, el descenso sigue en manos de Unión Española (20 pts) y un Deportes Iquique (15 pts) que, más comprometido con bajar a la B, no puede estar. Sin embargo, Deportes La Serena (24 pts), Deportes Limache (22 pts) y Everton (22 pts) no pueden cantar victoria.
La tabla de posiciones del Campeonato Nacional
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.