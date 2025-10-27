PREVIA. Revanchas de semis por Copa Libertadores 2025: dónde, cuándo y cómo ver los partidos de los cuatro mejores del torneo
Esta semana quedarán definidos los dos mejores equipos de la temporada, quienes determinarán al sucesor de Botafogo.
Semana de definiciones en el continente. En dos ciudades de Sudamérica, la acción de la Copa Libertadores continuará con las revanchas por las semifinales del torneo, instancia que definirá a los finalistas para encontrar al sucesor de Botafogo.
Los partidos arrancan el miércoles 29 de octubre. En Buenos Aires, Racing Club buscará dar vuelta el 1-0 que le propinó Flamengo la semana pasada en Río de Janeiro.
Al día siguiente, en São Paulo, Palmeiras intentará la épica buscando revertir el 3-0 que le propinó Liga de Quito en Ecuador.
Copa Libertadores, semifinales: en vivo, en directo, online, y TV
Los partidos por las revanchas de semifinales los podrás escuchar y seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, y DirecTV.
Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.
Miércoles 29 de octubre
- 21:30 hrs | Racing (0) vs. (1) Flamengo | Estadio Presidente Perón
Jueves 30 de octubre
- 21:30 hrs | Palmeiras (0) vs. (3) Liga de Quito | Estadio Allianz Parque
