;

PREVIA. Revanchas de semis por Copa Libertadores 2025: dónde, cuándo y cómo ver los partidos de los cuatro mejores del torneo

Esta semana quedarán definidos los dos mejores equipos de la temporada, quienes determinarán al sucesor de Botafogo.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images / Matthew Ashton - AMA

Semana de definiciones en el continente. En dos ciudades de Sudamérica, la acción de la Copa Libertadores continuará con las revanchas por las semifinales del torneo, instancia que definirá a los finalistas para encontrar al sucesor de Botafogo.

Los partidos arrancan el miércoles 29 de octubre. En Buenos Aires, Racing Club buscará dar vuelta el 1-0 que le propinó Flamengo la semana pasada en Río de Janeiro.

Al día siguiente, en São Paulo, Palmeiras intentará la épica buscando revertir el 3-0 que le propinó Liga de Quito en Ecuador.

Copa Libertadores, semifinales: en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos por las revanchas de semifinales los podrás escuchar y seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, y DirecTV.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 29 de octubre

  • 21:30 hrs | Racing (0) vs. (1) Flamengo | Estadio Presidente Perón

Jueves 30 de octubre

  • 21:30 hrs | Palmeiras (0) vs. (3) Liga de Quito | Estadio Allianz Parque

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad