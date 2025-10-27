Semana de definiciones en el continente. En dos ciudades de Sudamérica, la acción de la Copa Libertadores continuará con las revanchas por las semifinales del torneo, instancia que definirá a los finalistas para encontrar al sucesor de Botafogo.

Los partidos arrancan el miércoles 29 de octubre. En Buenos Aires, Racing Club buscará dar vuelta el 1-0 que le propinó Flamengo la semana pasada en Río de Janeiro.

Al día siguiente, en São Paulo, Palmeiras intentará la épica buscando revertir el 3-0 que le propinó Liga de Quito en Ecuador.

Copa Libertadores, semifinales: en vivo, en directo, online, y TV

Los partidos por las revanchas de semifinales los podrás escuchar y seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, y DirecTV.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 29 de octubre

21:30 hrs | Racing (0) vs. (1) Flamengo | Estadio Presidente Perón

Jueves 30 de octubre