“Jamás me metería en la cama de nadie”: el tenso cruce entre Kast y MEO por anticoncepción en el debate presidencial

Durante el debate presidencial transmitido por Canal 13, uno de los momentos más tensos de la noche lo protagonizaron los candidatos José Antonio Kast (Partido Republicano) y Marco Enríquez-Ominami, luego de que este último lo interpelara directamente por su postura frente a la anticoncepción y los derechos reproductivos de las mujeres.

Enríquez-Ominami recordó los enfrentamientos que ambos mantuvieron hace dos décadas en el Congreso, asegurando que Kast había sido “cruel con las mujeres de Chile” por oponerse a la píldora del día después y promover la “bancada por la vida”.

AGENCIA UNO Ampliar

En ese contexto, el exdiputado preguntó de forma directa: “¿Ahora estás en contra o a favor de la anticoncepción en los CESFAM?”.

Kast respondió, recalcando que “jamás” se metería “en la cama de alguien”, aunque planteó que los padres deberían poder saber si sus hijas acceden a la píldora del día después. “No hay nada malo en eso”, señaló, defendiendo su postura en nombre de la libertad y los valores familiares.

🔴 Debate Presidencial 2025 | José Antonio Kast: "Jamás me metería en la cama de alguien, sí puedo sugerir a los padres si sus hijas van a tomar una pastilla del día después o no".



📲 Lo escuchas en 👉 https://t.co/827dIBXgan pic.twitter.com/4Hyt7bUJMA — Radio ADN (@adnradiochile) October 27, 2025

“Yo proponía la anticoncepción, tú decías que eso era feo”, insistió Enríquez-Ominami antes de ser interrumpido por la moderación. Kast, por su parte, contraatacó recordando que MEO “fue parte de un gobierno que abusó de las personas”, aludiendo a denuncias de acoso laboral y sexual en la administración anterior.

El episodio tensionó el bloque de temas sociales del debate y dejó en evidencia las profundas diferencias ideológicas entre ambos aspirantes en torno a los derechos sexuales y reproductivos, uno de los temas más sensibles de la contienda presidencial rumbo a noviembre.