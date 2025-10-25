;

Gobierno descarta mérito en acusación constitucional contra exministro Diego Pardow: “Solo distrae del objetivo central”

El libelo surge tras la revelación del error en el cobro de las tarifas eléctricas que afectó a miles de usuarios en Chile y que se arrastra hace 8 años.

Nelson Quiroz

Ministro Diego Pardow

Ministro Diego Pardow / Oscar Guerra

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró este sábado que la acusación constitucional impulsada por parlamentarios de oposición contra el exministro de Energía, Diego Pardow, carece de fundamentos.

La iniciativa surge a raíz del error en el cobro de las tarifas eléctricas que afectó a miles de usuarios, situación que el Ejecutivo ya calificó como un problema técnico y no político.

ADN

Ministro Diego Pardow / Oscar Guerra

En conversación con Chilevisión Noticias, la secretaria de Estado sostuvo que las acusaciones constitucionales “sirven para remover ministros y establecer responsabilidades políticas, algo que ya ocurrió con la salida de Pardow”.

Revisa también

ADN

En ese sentido, subrayó que la acción parlamentaria “no tiene mérito, no se justifica y distrae del objetivo central, que es corregir el problema y asegurar que la gente reciba la devolución correspondiente en sus cuentas de luz”.

La ministra también recalcó que las obligaciones legales vinculadas a la fijación de tarifas recaen en organismos técnicos y autónomos, como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico Nacional, entidades encargadas de detectar eventuales errores.

Vallejo recordó además que el Presidente Gabriel Boric ya asumió la responsabilidad política del caso, lo que derivó en la salida del exministro.

La vocera también confirmó que el Gobierno aplicó sanciones administrativas al secretario ejecutivo de la CNE por no advertir a tiempo el error que se originó en 2017.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad