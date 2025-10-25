Gobierno descarta mérito en acusación constitucional contra exministro Diego Pardow: “Solo distrae del objetivo central”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró este sábado que la acusación constitucional impulsada por parlamentarios de oposición contra el exministro de Energía, Diego Pardow, carece de fundamentos.

La iniciativa surge a raíz del error en el cobro de las tarifas eléctricas que afectó a miles de usuarios, situación que el Ejecutivo ya calificó como un problema técnico y no político.

Ministro Diego Pardow / Oscar Guerra Ampliar

En conversación con Chilevisión Noticias, la secretaria de Estado sostuvo que las acusaciones constitucionales “sirven para remover ministros y establecer responsabilidades políticas, algo que ya ocurrió con la salida de Pardow”.

En ese sentido, subrayó que la acción parlamentaria “no tiene mérito, no se justifica y distrae del objetivo central, que es corregir el problema y asegurar que la gente reciba la devolución correspondiente en sus cuentas de luz”.

La ministra también recalcó que las obligaciones legales vinculadas a la fijación de tarifas recaen en organismos técnicos y autónomos, como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico Nacional, entidades encargadas de detectar eventuales errores.

Vallejo recordó además que el Presidente Gabriel Boric ya asumió la responsabilidad política del caso, lo que derivó en la salida del exministro.

La vocera también confirmó que el Gobierno aplicó sanciones administrativas al secretario ejecutivo de la CNE por no advertir a tiempo el error que se originó en 2017.