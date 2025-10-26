;

“No dé su opinión...”: MEO e Iván Valenzuela protagonizan momentos de tensión por el caso SQM en debate presidencial

El segundo cruce televisad tuvo un momento de alta tensión cuando Marco Enríquez-Ominami enfrentó al periodista de Canal 13, acusando una “conspiración”.

Nelson Quiroz

Agencia Uno Captura

Agencia Uno Captura

El segundo debate presidencial televisivo, transmitido por Canal 13, dejó uno de sus momentos más tensos cuando Marco Enríquez-Ominami confrontó al periodista Iván Valenzuela y denunció una supuesta “conspiración” detrás del caso SQM, causa que —según dijo— lo habría marginado de la política durante más de una década.

“Fueron 28 fiscales, 5 mil millones de pesos y 13 causas penales durante 11 años. Eso no fue un error, fue una decisión política”, afirmó MEO, asegurando que busca “llegar a la verdad” sobre quiénes habrían orquestado su persecución judicial.

ADN

AGENCIAN UNO

El exdiputado adelantó que presentará una querella “para conocer el pacto entre fiscales, políticos y periodistas”, insistiendo en que el caso se gestó con el objetivo de sacarlo del debate público.

Revisa también

ADN

La tensión subió, especialmente cuando el moderador intentó reconducir la conversación hacia otros temas. “Si no le gusta mi respuesta, es su opinión, pero no la califique. Es mi derecho responder”, dijo Enríquez-Ominami , antes de que Valenzuela cerrara el intercambio recordando las reglas del debate.

El tenso episodio marcó la recta final de un encuentro que reunió a los ocho aspirantes a La Moneda: Eduardo Artés, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami.

Durante la jornada, los candidatos expusieron sus propuestas en materias como economía, salud, migración y seguridad. Evelyn Matthei insistió en la necesidad de generar “pleno empleo”, mientras José Antonio Kast reafirmó que “jamás se metería en la cama de alguien”, en referencia a su postura sobre anticoncepción.

El debate, moderado por los periodistas de Canal 13, fue seguido en vivo por miles de personas y se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales por sus momentos de alta tensión y las confrontaciones directas entre los postulantes.

El próximo encuentro televisivo entre los candidatos está programado para mediados de noviembre, a pocas semanas de las elecciones presidenciales 2025.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad