“No dé su opinión...”: MEO e Iván Valenzuela protagonizan momentos de tensión por el caso SQM en debate presidencial

El segundo debate presidencial televisivo, transmitido por Canal 13, dejó uno de sus momentos más tensos cuando Marco Enríquez-Ominami confrontó al periodista Iván Valenzuela y denunció una supuesta “conspiración” detrás del caso SQM, causa que —según dijo— lo habría marginado de la política durante más de una década.

“Fueron 28 fiscales, 5 mil millones de pesos y 13 causas penales durante 11 años. Eso no fue un error, fue una decisión política”, afirmó MEO, asegurando que busca “llegar a la verdad” sobre quiénes habrían orquestado su persecución judicial.

AGENCIAN UNO Ampliar

El exdiputado adelantó que presentará una querella “para conocer el pacto entre fiscales, políticos y periodistas”, insistiendo en que el caso se gestó con el objetivo de sacarlo del debate público.

La tensión subió, especialmente cuando el moderador intentó reconducir la conversación hacia otros temas. “Si no le gusta mi respuesta, es su opinión, pero no la califique. Es mi derecho responder”, dijo Enríquez-Ominami , antes de que Valenzuela cerrara el intercambio recordando las reglas del debate.

El tenso episodio marcó la recta final de un encuentro que reunió a los ocho aspirantes a La Moneda: Eduardo Artés, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami.

Durante la jornada, los candidatos expusieron sus propuestas en materias como economía, salud, migración y seguridad. Evelyn Matthei insistió en la necesidad de generar “pleno empleo”, mientras José Antonio Kast reafirmó que “jamás se metería en la cama de alguien”, en referencia a su postura sobre anticoncepción.

El debate, moderado por los periodistas de Canal 13, fue seguido en vivo por miles de personas y se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales por sus momentos de alta tensión y las confrontaciones directas entre los postulantes.

El próximo encuentro televisivo entre los candidatos está programado para mediados de noviembre, a pocas semanas de las elecciones presidenciales 2025.