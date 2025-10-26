¿Recortará Kast beneficios sociales? Esto respondió sobre su propuesta de recorte fiscal en el debate presidencial

En el debate presidencial organizado por Canal 13, la economía volvió a ser el eje de la confrontación entre los candidatos a La Moneda, quienes discutieron sobre las fórmulas para enfrentar el gasto público y estimular la inversión.

En un contexto marcado por la incertidumbre económica, los aspirantes presentaron sus propuestas en materia fiscal, seguridad y empleo, con el foco puesto en la eficiencia del Estado y la protección del gasto social.

Durante la transmisión en vivo, los moderadores retomaron una de las preguntas más insistentes hacia el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast: cómo planea concretar su promesa de recortar 6.000 millones de dólares del gasto público en los primeros 18 meses de gobierno, una propuesta que ha generado polémica y críticas desde diversos sectores políticos.

¿Qué dijo Kast?

El republicano había adelantado en anteriores debates que se trataba de un plan “de ajuste y austeridad”, pero no había detallado las áreas afectadas.

Al ser consultado sobre si esos recortes incluirían programas sociales como la gratuidad universitaria o la atención primaria de salud, Kast sorprendió al descartar cualquier reducción en ese ámbito.

“Nosotros no vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista”, aseguró con firmeza. Añadió que su propuesta apunta a “eliminar abusos, mejorar la eficiencia y fomentar la austeridad del Estado”, afirmando que esos tres ejes permitirían obtener cerca de 3.000 millones de dólares, mientras que los otros 3.000 provendrían de ajustes legislativos.

El candidato explicó que su plan contempla detectar licencias médicas falsas y eliminar gastos innecesarios en la administración pública, estimando que solo esas medidas podrían ahorrar más de 100 millones de dólares.

Además, defendió que el recorte no afectará la economía, ya que “la inversión y la desregulación generarán crecimiento, empleo y más recursos para el Estado”.