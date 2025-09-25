“Manuel Pellegrini cumple con el perfil de técnico que buscamos; es el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno” / NurPhoto

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, reconoció que le encantaría que Manuel Pellegrini fuera una opción para la banca de La Roja, asegurando que el “Ingeniero” se ajusta al perfil del nuevo DT que busca la ANFP.

“Pellegrini cumple con el perfil de técnico que buscamos, de todas maneras. Tiene una trayectoria que lo avala, ha dirigido a los mejores clubes del mundo y ha tenido éxito. Es indiscutible que él es el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno. ¿Si Pellegrini es una posibilidad? Me encantaría”, comentó Correa en diálogo con TNT Sports.

Además, señaló que Nicolás Córdova, hoy DT de La Roja Sub 20, también cumple con el perfil por la manera en la que trabaja. “Más allá del resultado en el Mundial Sub 20, lo de Nico tiene que ver con lo bien que trabaja. Obviamente, los resultados en el fútbol son relevantes, pero el Nico cumple más el perfil desde la forma de trabajar que del resultado específico”, sostuvo.

“Eso sí, estamos muy preocupados de que la decisión que tomemos no despotencie todo lo bien que se está trabajando en las selecciones juveniles”, aclaró Felipe Correa, considerando que Córdova está a cargo del proyecto.

Por último, remarcó: “Más allá de la decisión, Nicolás sí o sí va a ser protagonista del proceso hasta el 2030, ya sea como DT de la selección adulta o como jefe técnico de las selecciones juveniles. Es una conversación abierta que he tenido con él”.