“Sé que los hice pasar un susto tremendo... Estoy bien gracias a la fuerza que hizo el hincha de Católica y del fútbol”

Universidad Católica y Universidad de Chile animan este domingo una nueva edición del Clásico Universitario, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

Se trata de un partido que tendrá varios componentes especiales, pues se juega por primera vez en el Claro Arena y será clave para definir un cupo directo a la próxima Copa Libertadores.

Pero eso no es todo, ya que Patricio Toledo, quien sufrió un infarto el pasado 28 de septiembre en el renovado recinto de San Carlos de Apoquindo, recibirá un emotivo homenaje por parte de Cruzados.

En la previa del compromiso, el exportero de 63 años conversó con ADN Deportes en su llegada al Claro Arena y agradeció el cariño de los hinchas cruzados. “Estoy muy contento nuevamente de estar en mi nueva casa”, declaró de entrada.

“Sé que los hice pasar un susto tremendo, pero afortunadamente estoy muy bien gracias a las oraciones, a las buenas vibras y a la fuerza que hizo todo el hincha de Católica y el hincha del fútbol para que yo tuviera esta segunda oportunidad", agregó.

En esa línea, Toledo señaló que “voy a estar agradecido el resto de mi vida, que ojalá sea mucho para poder disfrutar a mis nietos“.

“Agradezco a la Universidad Católica el hecho de haberme invitado. Me parece que es necesario que yo haga saber el agradecimiento como familia que tenemos por todo el cariño y el respeto que han demostrado para nosotros", concluyó.