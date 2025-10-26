;

“Barcocarceles”, pago de pasajes por migrantes y reforma constitucional: candidatos presidenciales centran debate en seguridad

En el encuentro de Canal 13, los postulantes a La Moneda, respondieron preguntas al tema más preocupante para las personas en Chile.

Durante el debate presidencial organizado por Canal 13, los candidatos pusieron el foco en las medidas de seguridad pública y el control migratorio, destacando propuestas que buscan endurecer el accionar del Estado frente a la criminalidad y la inmigración irregular.

Jeannette Jara, abanderada oficialista, respaldó la reforma constitucional que permitiría el despliegue de las fuerzas armadas en la frontera sin necesidad de aprobación periódica del Congreso.

Además, anunció la creación de una unidad especializada de Carabineros para la vigilancia fronteriza, reforzando la presencia policial y militar en zonas críticas. “La seguridad pública no es un tema de derecha o izquierda, es un derecho de las personas poder vivir tranquilas”, afirmó.

Por su parte, José Antonio Kast reiteró su postura de convertir la inmigración irregular en un delito y explicó que los migrantes que se encuentren en situación irregular serán invitados a abandonar el país, pagando su pasaje de salida.

Según sus cálculos, cada vuelo de expulsión podría costar cerca de cien millones de pesos, pero considera que esta medida es más económica y efectiva que mantenerlos en el país.

Johannes Kaiser y Harold Mayne-Nicholls coincidieron en la necesidad de fortalecer la aplicación de la ley y garantizar la autonomía del poder judicial, con reformas que despoliticen los nombramientos de jueces y aumenten la dotación de Carabineros en las calles.

Franco Parisi planteó la creación de policías municipales armadas, aunque con inicio en armas no letales, y propuso medidas como los llamados “barcocarceles” para casos de alta seguridad, con costos estimados entre 4 y 5 millones de dólares por unidad, bajo supervisión de Gendarmería y la Armada.

El debate reflejó la preocupación central de los votantes: seguridad, control migratorio y eficacia del sistema judicial, con medidas que van desde la presencia militar en la frontera hasta innovaciones como los barcocarceles y la expulsión de migrantes irregulares.

