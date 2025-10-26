Brayan Cortés tuvo una jornada para el olvido este sábado en la derrota de Peñarol por 2-0 frente a Cerro en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de Uruguay.

El portero chileno, que está a préstamo en el “Manya” desde Colo Colo, fue titular y cometió dos graves errores que le costaron la caída al equipo de Diego Aguirre.

La apertura de la cuenta llegó a los 24 minutos con el gol de Enzo Larrosa, quien conectó de cabeza un tiro libre tras la mala salida del golero nacional.

Más tarde, a los 54′ del complemento, Cortés volvió a fallar en un golazo de tiro libre de Ignacio Neira, donde quedó muy lejos de proteger su segundo palo.

Tras la derrota de Peñarol, las críticas de la prensa uruguaya cayeron casi en su totalidad para el ex Colo Colo. El reconocido diario El País, por ejemplo, subrayó los dos errores del portero.

“El tropezón que puede costarle caro a Peñarol: las fallas de Cortés y las tres grandes alarmas que se encienden”, tituló el citado medio. Luego, agregó: “Floja reacción de los defensores en la pelota quieta y grave error de Brayan Cortés: no salió”.

Respecto al segundo tanto de Cerro, señalaron: “Cortés le regaló todo el palo (...) El bajísimo nivel colectivo alcanzó lo individual, no aparecieron las figuras... Falló Brayan Cortés en el arco".