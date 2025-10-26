;

VIDEO. Brayan Cortés comete dos graves errores en derrota de Peñarol y se llena de críticas en Uruguay: “Falló en el arco”

El portero chileno tuvo responsabilidad en los dos goles que le dieron el triunfo a Cerro.

Bastián Lizama

@OficialCAP

@OficialCAP

Brayan Cortés tuvo una jornada para el olvido este sábado en la derrota de Peñarol por 2-0 frente a Cerro en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de Uruguay.

El portero chileno, que está a préstamo en el “Manya” desde Colo Colo, fue titular y cometió dos graves errores que le costaron la caída al equipo de Diego Aguirre.

Revisa también:

ADN

La apertura de la cuenta llegó a los 24 minutos con el gol de Enzo Larrosa, quien conectó de cabeza un tiro libre tras la mala salida del golero nacional.

Más tarde, a los 54′ del complemento, Cortés volvió a fallar en un golazo de tiro libre de Ignacio Neira, donde quedó muy lejos de proteger su segundo palo.

Tras la derrota de Peñarol, las críticas de la prensa uruguaya cayeron casi en su totalidad para el ex Colo Colo. El reconocido diario El País, por ejemplo, subrayó los dos errores del portero.

“El tropezón que puede costarle caro a Peñarol: las fallas de Cortés y las tres grandes alarmas que se encienden”, tituló el citado medio. Luego, agregó: “Floja reacción de los defensores en la pelota quieta y grave error de Brayan Cortés: no salió”.

Respecto al segundo tanto de Cerro, señalaron: “Cortés le regaló todo el palo (...) El bajísimo nivel colectivo alcanzó lo individual, no aparecieron las figuras... Falló Brayan Cortés en el arco".

Revisa los errores de Brayan Cortés en Peñarol

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad