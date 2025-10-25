Ministro argentino elogia modelo minero chileno y critica el estancamiento del sector en su país

Santiago

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, expresó su preocupación por el bajo desarrollo del sector minero en su país y contrastó la situación con el progreso sostenido de Chile.

Durante su intervención en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, el pasado 17 de octubre, utilizó al país vecino como ejemplo de éxito y llamó a impulsar reformas estructurales para atraer inversiones.

“Cuando Dios creó los Andes, puso todo el cobre y el oro de un lado (Chile) y nada del otro (Argentina). La segunda hipótesis es que somos unos pelotudos”, dijo irónicamente, agregando luego que “estamos dejando de serlo y vamos a empezar a explotar nuestros recursos mineros”.

Sus declaraciones se basaron en el reciente informe del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), que posiciona a Chile en el puesto 38 a nivel mundial en relevancia económica del sector, mientras Argentina figura en el 107 de 110 países.

Sturzenegger destacó las medidas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, señalando que la infraestructura y la inversión privada serán clave para “desatar todo el potencial productivo del país”.

Según el ministro, mientras Chile exporta cerca de 50 mil millones de dólares en productos mineros, Argentina apenas alcanza los 4 mil millones, una diferencia que refleja, dijo, “la urgencia de dejar atrás los privilegios y el sistema de castas” que frenan el crecimiento del sector.