Cristian Garin avanza a cuartos de final en Costa do Sauipe: chileno volverá a jugar este sábado

Cristian Garin (107° del ranking ATP) logró instalarse este sábado en los cuartos de final del Challenger de Costa do Sauipe, en Brasil, luego de vencer en su postergado duelo de octavos al argentino Andrea Collarini (285º).

El tenista chileno, que ayer vio interrumpido su partido por lluvia cuando el marcador estaba 6-1 a su favor, terminó imponiéndose sobre el trasandino por parciales de 6-1, 4-6 y 6-4, en un partido que se prolongó por poco más de dos horas.

“Gago” tuvo un inicio avasallador, quebrando en dos ocasiones el servicio de Collarini para adjudicarse el primer set. A pesar de la reacción del argentino en la segunda manga, el nacional logró dos nuevos quiebres en el tercer set, lo que le permitió cerrar el partido sin inconvenientes.

Ahora, Garin deberá medirse contra el también argentino y favorito del torneo, Mariano Navone (85°), por un lugar en las semifinales del Challenger de Costa do Sauipe. El partido se jugará este mismo sábado, no antes de las 16:00 horas.