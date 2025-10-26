;

UDI y RN preparan ofensiva en el Congreso contra Diego Pardow: los detalles de la acusación constitucional contra el exministro de Energía

La iniciativa cuenta con respaldo transversal de las ocho bancadas opositoras.

Nelson Quiroz

El ministro de Energía, Diego Pardow

Las bancadas de la UDI y Renovación Nacional (RN) ultiman los detalles para presentar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA), tras los errores en el cálculo de las tarifas eléctricas que motivaron su renuncia el pasado 16 de octubre.

Según los diputados Frank Sauerbaum y Andrés Celis, el texto estaría listo para ingresarse al Congreso entre el lunes y el martes, con el objetivo de perseguir su responsabilidad política en el denominado “escándalo de la luz”, recogió La Tercera.

Ministro Diego Pardow / Oscar Guerra

Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma aseguró que el libelo será “breve pero contundente” y que esperan sumar votos incluso desde el oficialismo, apelando a la magnitud del problema que afectó a miles de familias, señaló el mismo medio.

La iniciativa cuenta con respaldo transversal de las ocho bancadas opositoras, y ha generado debate dentro del gobierno y sus partidos aliados.

Algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC), el PPD, el FRVS e incluso del Partido Comunista (PC) no han descartado apoyar la medida, argumentando la gravedad de los cobros excesivos de electricidad. En tanto, sectores del Frente Amplio habían propuesto una declaración en defensa de Pardow, la cual fue finalmente desestimada.

De prosperar la acusación constitucional, el exministro podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. Aunque Pardow ha mantenido un perfil bajo desde su salida, teme que una eventual sanción también afecte su rol como académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

