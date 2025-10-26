;

VIDEO. A la espera del TAS: Magallanes vence a Antofagasta y sentencia a Santiago Morning al descenso en la Primera B

El “Chago” ya no puede salir del fondo, pero tiene la esperanza de recuperar los 9 puntos de sanción que recibió a principios de año.

Este domingo, Magallanes venció por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta y, momentáneamente, Santiago Morning está descendiendo a la Segunda División Profesional.

En el Estadio Municipal de San Bernardo, la “Academia” celebró su salvación gracias a un gol de Martín Araya (59′), aunque todo podría definirse en los escritorios.

Como es sabido, el “Chago recibió una sanción de nueve puntos a comienzos de año por problemas financieros que arrastraban desde la temporada 2024, motivo por el cual se mantuvieron gran parte del campeonato en la parte baja de la tabla.

Debido a esta sanción, la dirigencia “microbusera” decidió recurrir al TAS, y la resolución del ente arbitral deportivo debería conocerse en los próximos días. Por ahora, tocará esperar para definir de manera oficial el descenso.

De momento, Magallanes alcanzó la undécima posición de la Primera B con 32 puntos, mientras que Deportes Antofagasta se mantiene con 40 unidades en la sexta ubicación. Santiago Morning cierra la tabla con solo 26 puntos.

