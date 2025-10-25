Tragedia en construcción de Arica: colapso de estructura deja un trabajador muerto y otro herido

Un trágico accidente ocurrido este sábado en una obra en Arica dejó como saldo un trabajador fallecido y otro herido. El hecho se registró cerca de Playa Las Machas, en el sector del ex Restaurant El Humedal, alrededor de las 13:00 horas, cuando ambos quedaron atrapados en una estructura metálica de la construcción.

Al lugar acudieron bomberos de la 5ª y 6ª compañía, quienes trabajaron en coordinación con Carabineros y personal del Samu para rescatar a los afectados. Según el Comandante de Bomberos de Arica, Patricio Melgarejo, se realizaron dos maniobras simultáneas para atender la emergencia.

Cedida Ampliar

Mientras que la víctima fallecida quedó atrapada en la estructura, el segundo trabajador fue rescatado y trasladado al Hospital Regional, donde se encuentra estable.

Se confirmó que ambos trabajadores son extranjeros, de nacionalidad peruana. El cuerpo de la persona fallecida fue retirado por el Servicio Médico Legal para su respectiva autopsia.

“Estamos a la espera de la brigada de homicidios de la PDI y del fiscal de turno para proceder con la liberación del cuerpo del fallecido. Por el momento desconocemos la cinemática del accidente y cómo se produjo el colapso de la estructura”, indicó Melgarejo a ADN.

Hasta el momento, la Fiscalía local no ha emitido declaraciones sobre las causas del accidente, y la investigación está en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes deberán esclarecer las circunstancias del colapso y determinar si hubo negligencia o incumplimiento de normas de seguridad.