Muere estrella de las redes sociales a 19 años: había desaparecido de las plataformas para tomar un descanso

Emman Atienza superaba el millón de seguidores en las plataformas digitales.

Javier Méndez

Esta semana se confirmó la inesperada muerte de la influencer Emman Atienza, de 19 años, una joven creadora de contenidos que tenía más de 900 mil seguidores en TikTok y 240 mil en Instagram.

“Es con profunda tristeza que compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman”, escribieron miembros de su familia en redes sociales.

Según confirmó el médico forense encargado a People, Atienza, de origen filipino, se quitó la vida en su casa en Los Ángeles, California.

“Ella trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas, y a las vidas de todos los que la conocieron”, describió su madre al despedirla.

El medio citado aseguró que la personalidad de internet se había mantenido alejada de las plataformas digitales durante el último mes. En cierto punto, incluso desactivó su cuenta de la red social de origen chino.

A dar explicaciones aseguró que le era “cada vez más difícil ser auténtica y (sentirse) orgullosa” del contenido que creaba.

Según relató, su llegada a redes había sido una especie de diario y “terapia de exposición”. “No solo me he vuelto infinitamente más confiada, segura y auténtica, sino que también he conocido a muchas personas increíbles en el camino”, afirmó.

Su última publicación fue el pasado 20 de octubre, con un compilado de sus últimas semanas. Se le veía de buen ánimo.

¿Estás enfrentando una crisis o conoces a alguien en esa situación?

No estás solo, y no estás sola. Recuerda que en la prevención del suicidio, el Ministerio de Salud cuenta con el fono *4141 que funciona de manera gratuita las 24 horas del día. Ahí, atienden psicólogos especializados.

La Salud Mental es responsabilidad de todos: Observa, Escucha y Actúa. Revisa información oficial del Minsal en este link.

