Tenía mucho futuro por delante: muere la joven actriz Isabelle Tate tras rara enfermedad neuromuscular

La noticia fue confirmada por su representante a través de redes sociales. Recientemente había estrenado un nuevo programa en televisión.

Javier Méndez

El jueves de esta semana se dio a conocer la inesperada muerte de Isabelle Tate, actriz estadounidense de tan solo 23 años.

La noticia fue confirmada por su representante, perteneciente a la Agencia McCray, a través de las redes sociales.

Todo ocurrió el domingo pasado, luego de que Tate luchara contra una forma poco común de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, un trastorno neurológico genético que afecta los nervios encargados de controlar los músculos del cuerpo.

La situación adquiere un tono aún más triste si se considera que el primer gran papel en solitario de la actriz fue precisamente este mes, durante el episodio piloto de la serie 9-1-1 Nashville. El programa se grabó en junio y se emitió el pasado 6 de octubre.

“Estamos profundamente entristecidos y completamente desconsolados al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre”, se lee en una publicación de Instagram con una serie de fotos de la artista.

“Isabelle estaba llena de fuego, una luchadora, nunca puso excusas por el hecho de que podría tener una discapacidad en relación con los demás”, dice su obituario.

También tenía una inclinación musical bastante grande, a menudo pasaba horas escribiendo y grabando canciones con amigos e incluso publicando algunas”, se recordó.

