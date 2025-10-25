;

Ministra Vallejo defiende a Presidente Boric ante críticas por intervencionismo: “Entra en el debate de las ideas, no en ataques personales”

Las declaraciones se produjeron después de que el Mandatario criticara las propuestas del candidato Kast, en particular su plan de recortar el gasto fiscal en US$6 mil millones.

11 de Julio de 2022/SANTIAGO El Presidente de la Repblica, Gabriel Boric Font, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel y la vocera de gobierno,Camila Vallejo,presentan medidas econmicas para aliviar a las familias chilenas, en el marco del Plan Chile Apoya. FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

11 de Julio de 2022/SANTIAGO El Presidente de la Repblica, Gabriel Boric Font, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel y la vocera de gobierno,Camila Vallejo,presentan medidas econmicas para aliviar a las familias chilenas, en el marco del Plan Chile Apoya. FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió en defensa del Presidente Gabriel Boric tras las críticas de la oposición, que lo acusan de intervenir en la campaña presidencial en favor de la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Según la secretaria de Estado, el Mandatario “participa del debate democrático con ideas, no con descalificaciones personales”.

En entrevista con CHV Noticias, la titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) firmó que Boric tiene el derecho y el deber de expresar opiniones políticas sobre el rumbo del país.

Las declaraciones surgen luego de que el Mandatario cuestionara públicamente las propuestas del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, especialmente su idea de reducir en US$6 mil millones el gasto fiscal. El propio Kast respondió acusando al Mandatario de “intervencionismo” y calificando sus dichos como “un acto de cobardía y corrupción”.o.

La ministra Vallejo, sin embargo, defendió la postura del jefe de Estado, asegurando que sus intervenciones apuntan a debatir sobre las consecuencias de políticas económicas que, según dijo, afectarían el gasto social y el cumplimiento de las funciones públicas.

Finalmente, la vocera de Gobierno remarcó que Gabriel Boric “no solo es un gestor, sino también un líder político, como lo han sido todos los presidentes y expresidentes de Chile”.

