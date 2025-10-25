Escándalo en Hollywood: cantante revela infidelidad de estrella de Stranger Things en nuevo disco

La estrella de la música británica, Lily Allen, habló abiertamente sobre su vida después de separarse del actor David Harbour, con quien estuvo casada desde 2020 y terminó su relación a comienzos de 2025.

La cantante británica de 40 años describe su regreso al mundo de las citas como “una gran decepción”, señalando que ligar a su edad es mucho más difícil y lleno de humillaciones, mientras que Harbour, de 50, no ha tenido problemas para encontrar nueva pareja.

Getty Images / Rodin Eckenroth Ampliar

En una entrevista reciente con la revista Perfect, Allen confesó que tras cumplir los 40, el mundo no retrata a las mujeres de su edad como deseables, y que sus intentos de establecer nuevas relaciones han sido complicados emocionalmente.

La artista también reconoció que sigue lidiando con la dependencia emocional y que su reciente ruptura la ha dejado cuestionando su autoestima y la forma en que se relaciona con los demás.

“West End Girl"

Para canalizar estas emociones, Allen lanzó su primer álbum en siete años, West End Girl, que salió el 24 de octubre. Según la cantante, el disco mezcla autoficción con experiencias reales y aborda temas como el autodesprecio, el paso del tiempo y las dificultades de mantener la confianza tras la separación.

Algunas canciones hacen referencias directas a su matrimonio con Harbour, incluyendo presuntas infidelidades y la ruptura de acuerdos dentro de su relación.

En temas como Madeline y Pussy Palace, Allen describe tensiones y secretos de la vida de pareja, sugiriendo que Harbour rompió límites pactados y llevó una “doble vida”. Aun así, la cantante mantiene que el álbum no es un testimonio literal, sino una forma de procesar sus emociones y reflejar lo complejo de las relaciones humanas.

Tras su separación, Allen pasó tiempo en terapia para poder cuidar de sí misma y estar disponible para sus hijas Marnie y Ethel, de 12 y 13 años respectivamente, fruto de su matrimonio anterior con Sam Cooper. La cantante asegura que ahora comprende que la felicidad personal debe ser su prioridad, aunque confiesa lo agotador que ha sido este proceso.

West End Girl marca así un regreso personal y artístico de Allen, fusionando la música con confesiones íntimas sobre amor, desamor y crecimiento personal.