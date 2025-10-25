;

VIDEO. Alertan de graves problemas en reality El Internado: Despidos, plaga y Tonka Tomicic molesta

Cecilia Gutiérrez reveló en su podcast que el programa de Mega estaría viviendo su peor momento.

Soledad Reyes

Mega

Mega

No lo están pasando bien. En El Internado se han multiplicado los problemas y Cecilia Gutiérrez reveló todas las cosas que están pasando en la producción de Mega.

La comunicadora enumeró los detalles en su podcast Bombastic, donde tuvo como invitado al periodista Pablo Candia.

“A mí me contaron que está la tole tole en el equipo. Que echaron a quince personas ya del equipo, que hay otras que están amenazando con renunciar, entre ellas Juan Pablo González, que es el jefe máximo, porque están con sobrecarga de trabajo, trabajando hasta las tres de la mañana. Está todo muy desordenado, entonces no están muy contentos”, indicó.

Y agregó que junto a esto “tienen una plaga de moscas, y es un programa de cocina. Porque además tienen animales, que le están provocando este problema”.

Tonka, molesta

Junto a esto, Pablo señaló que Tonka Tomicic tampoco lo estaría pasando bien con todos estos problemas.

“Está muy molesta también, por cómo ella se ha visto en pantalla... Vemos a una Tonka sin gracia, sin dulzura, sin su frescura, que está plana, mucho más maqueteada, leyendo un teleprompter y que finalmente no irradia nada... yo creo que es culpa de la producción", manifestó.

Pero la animadora respondió en Zona de Estrellas que no era así. “Mucha pega aquí, se duerme muy poco. Pero quiero decir que estoy muy contenta", aseguró.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad