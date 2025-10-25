No lo están pasando bien. En El Internado se han multiplicado los problemas y Cecilia Gutiérrez reveló todas las cosas que están pasando en la producción de Mega.

La comunicadora enumeró los detalles en su podcast Bombastic, donde tuvo como invitado al periodista Pablo Candia.

“A mí me contaron que está la tole tole en el equipo. Que echaron a quince personas ya del equipo, que hay otras que están amenazando con renunciar, entre ellas Juan Pablo González, que es el jefe máximo, porque están con sobrecarga de trabajo, trabajando hasta las tres de la mañana. Está todo muy desordenado, entonces no están muy contentos”, indicó.

Y agregó que junto a esto “tienen una plaga de moscas, y es un programa de cocina. Porque además tienen animales, que le están provocando este problema”.

Tonka, molesta

Junto a esto, Pablo señaló que Tonka Tomicic tampoco lo estaría pasando bien con todos estos problemas.

“Está muy molesta también, por cómo ella se ha visto en pantalla... Vemos a una Tonka sin gracia, sin dulzura, sin su frescura, que está plana, mucho más maqueteada, leyendo un teleprompter y que finalmente no irradia nada... yo creo que es culpa de la producción", manifestó.

Pero la animadora respondió en Zona de Estrellas que no era así. “Mucha pega aquí, se duerme muy poco. Pero quiero decir que estoy muy contenta", aseguró.