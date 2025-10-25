Es mexicano, está en Chile por el Mundial de Ciclismo y esto le gustó de Santiago: “En América no se ve mucho eso”

Fernando Nava, ciclista mexicano que ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, volvió a Chile para disputar el Mundial de Ciclismo Pista 2025 en el Velódromo de Peñalolén.

Durante su participación en el torneo planetario, el deportista de México conversó con ADN.CL y se mostró contento por estar de regreso en nuestro país. “Es bonito estar aquí de vuelta. Chile me trae buenos recuerdos”, señaló.

“La pista del Velódromo recibió un trato increíble para este Mundial. A pesar de que fue construido hace varios años, este recinto parece estar completamente nuevo”, comentó Nava sobre el Velódromo de Peñalolén.

El ciclista mexicano también destacó que “Santiago es un lugar muy lindo para rodar, me gusta porque tiene muchas ciclovías y la cultura vial es muy buena en comparación a donde vengo”.

“Es bonito cómo diseñaron una ciudad para incluir ciclovías a lo largo de las avenidas principales. En América no se ve mucho eso, pero Santiago está muy bien en ese aspecto”, agregó.

Por último, Fernando Nava reveló que aprovechará sus días libres en Chile para recorrer más lugares de Santiago. “Espero seguir conociendo un poco más, ir a las montañas, y quiero recorrer Valle Nevado, quiero llegar hasta allá arriba, porque he visto la Cordilla de Los Andes desde el avión y me encantaría acercarme un poco más”, concluyó.