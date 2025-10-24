;

Ciclista española quedó asombrada con Santiago y se ilusiona con visitar otra zona de Chile: “He leído mucho de ese lugar”

Laura Rodríguez conversó con ADN Deportes tras disputar una de las pruebas del Mundial de Ciclismo Pista.

Daniel Ramírez

Instagram @laura_rguez_19

Instagram @laura_rguez_19

Por estos días, ciclistas profesionales de todo el mundo se encuentran en Santiago debido al desarrollo del Mundial de Ciclismo Pista 2025, certamen que se está disputando en el Velódromo de Peñalolén.

Una de las figuras femeninas que vino a competir a Santiago es Laura Rodríguez, ciclista proveniente de Cataluña, España. La europea está Chile por primera vez y en diálogo con ADN Deportes entregó detalles de lo que han sido sus días en nuestro país.

- Es su primera vez en Chile. ¿Le ha gustado Santiago?

- Hasta ahora he conocido muy poco, pero lo que he visto, me ha gustado mucho. Estoy deseando visitar más lugares de Chile cuando ya terminen todas las competencias.

- ¿Qué cosas le llamaron la atención de Santiago?

- Me impresiona ver la Cordillera de los Andes, es preciosa. También me llamó la atención que en Santiago hay muchas áreas verdes, eso me ha gustado.

- ¿Cómo han reaccionado las personas cuando la ven pedaleando por las calles de Santiago?

- Cuando salimos a recorrer en la bici, la gente nos queda mirando, porque somos muchos ciclistas de distintos países. Incluso algunas personas nos dan ánimo cuando pasamos por la calle. En mi caso, el hecho de compartir idioma con la gente de Chile, hace que todo sea más fácil y más cercano.

- ¿Qué conocimientos previos tenía sobre Chile?

- Cuando me dicen Chile, lo primero que se me viene a la mente es la Cordillera de los Andes. Igual, antes de venir al país, me informé un poco sobre Santiago y vi que es una ciudad muy grande, donde está la gran población de Chile. En un futuro también me gustaría visitar la Patagonia, porque he leído mucho de ese lugar.

- ¿Su familia está acá en Chile acompañándola por estos días?

- Mi familia no vino porque Chile queda muy lejos de España y ellos tienen que trabajar. Es muy difícil venir hasta aquí. Siempre que compito en Europa, mi familia intenta acercarse, pero es muy caro venir a Chile.

- Viene de competir en la prueba de Eliminación, donde muchas ciclistas se cayeron...

- La prueba de Eliminación siempre suele ser muy tensa y muy peligrosa, hoy especialmente fue así. Nunca me había pasado lo que viví hoy, de tener tres salidas en la misma carrera debido a las caídas.

- La carrera se detuvo dos veces por las caídas. ¿Le costó volver a enfocarse después de eso?

- Para mí fue difícil y creo que no lo pude gestionar bien. Pero todas las ciclistas tuvimos que parar, así que en eso estuvimos en igualdad de condiciones.

- ¿Qué le pareció el Velódromo de Peñalolén?

- El Velódromo me gustó mucho, es muy rápido, muy liso y muy bonito. Sí que es verdad que este recinto no tiene muchas gradas, pero se llenó de gente hasta arriba.

