Encuesta Panel Ciudadano-UDD: esta es la candidatura que sigue liderando la carrera presidencial en Chile con 25% de las preferencias

A solo tres semanas de las elecciones, este sería el nombre que se podría imponer en primera vuelta.

Javier Méndez

Candidatos presidenciales

Candidatos presidenciales / Hans Scott/AgenciaUno

A solo tres semanas de las Elecciones Presidenciales en Chile, ese sábado se dieron a conocer los resultados de la cuarta encuesta Panel Ciudadano-UDD de octubre.

La clásica medición evaluó la intención de voto en primera vuelta si la jornada democrática fuera el próximo domingo, y dos escenarios ante una posible segunda vuelta.

Así, se mostró que la candidata oficialista Jeannette Jara está a la cabeza con el 25% de las preferencias de los consultados. Esto marca un alza de un punto si se compara con el registro de la semana pasada.

Continuando con una tendencia a la baja, aparece el nombre de José Antonio Kast con 22%. La cifra es de un punto menos que hace siete días.

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, se mantiene con un 16% de intención de voto, ubicándose a nueve puntos de la exministra y a seis del líder del Partido Republicano.

Johannes Kaiser le sigue de cerca con un 13%, mientras que Franco Parisi registra un aumento, pasando del 9% al 11% en el transcurso de la semana.

Por su parte, Harold Mayne-Nicholls conserva un 2% de respaldo, y tanto Marco Enríquez-Ominami como Eduardo Artés se mantienen, al igual que la semana anterior, en un 1%.

Además, un 5% de los encuestados aún está indeciso, y un 4% afirma que no votaría por ninguna de las candidaturas.

Qué pasaría en caso de una segunda vuelta

En un escenario de segunda vuelta entre Kast y Jara, el líder republicano lograría un 48% de intención de voto, subiendo dos puntos respecto a la semana pasada. Por su parte, la exministra del Trabajo caería a un 32%, un punto menos que hace siete días.

Un 20% de los encuestados aún no decide, no responde u optaría por anular su voto, dos puntos menos que la medición anterior.

Si la segunda vuelta fuera entre Matthei y Jara, la candidata de Chile Vamos alcanzaría un 47%, incrementando su apoyo en dos puntos. La representante oficialista obtendría un 29%, un punto menos que hace una semana, mientras que un 24% de los participantes se mantiene indeciso, sin respuesta o dispuesto a votar nulo.

