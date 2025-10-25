Hoy comenzó a aplicarse el IVA a compras internacionales: así funciona la nueva medida del SII en Chile / Kenneth Cheung

Desde este sábado 25 de octubre comenzó a regir el IVA para bienes adquiridos en el extranjero por hasta US$ 500 a través de plataformas digitales.

Según ha explicado el Servicio de Impuestos Internos (SII), si la compra se realiza en una plataforma de intermediación o de un comercio extranjero debidamente inscrito, estos serán los responsables de aplicar el 19% correspondiente.

De esta forma, al llegar a Chile, la compra estará exenta de aranceles e IVA a la importación. Además, pasará directamente por el proceso de Aduanas, sin trámites adicionales de cobro.

Actualmente, son 20 las entidades inscritas, las que representan el 90% de las compras remotas que se realizan desde el territorio nacional por hasta US$ 500. Un ejemplo es AliExpress, que abarca el 78% del total.

“El SII habilitó en su sitio web una página informativa con los principales alcances de esta obligación establecida en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, además del listado de las plataformas o comercios internacionales inscritos, el que se va actualizando semanalmente”, dijo Carolina Saravia, directora (S) del organismo. Si se opta por estas alternativas, se tendrá mayor garantía en la compra.

Los nombres inscritos al 24 de octubre son:

Abebooks

AliExpress

Amazon

Amazon Japón

Bershka

Bodytailr

Campeen

Elsevier

Everich Group

Farfetch

Its Elementary

Regina Margherita

Rockauto

Seoul Leaguer

Shein

Shopee

Shopbop

Temu

Vonndia

Zen Group

Antes de la implementación, los bienes de hasta 41 dólares eran importados sin pagar IVA ni aranceles. Acorde al SII, millones de pequeños paquetes llegaban al país haciendo uso de la exención “y presumiblemente incentivando el comercio informal y la evasión de IVA y de Renta”.

